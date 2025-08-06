Informazione ai lettori di Inter-News.it

Extra Inter

6 Agosto 2025
Cari lettori,

in questi anni avete dimostrato un affetto e una partecipazione straordinari, rendendo Inter-News.it un punto di riferimento per l’informazione nerazzurra.

Oggi, in un contesto sempre più complesso per il mondo dell’informazione digitale e dell’editoria sportiva indipendente, abbiamo deciso di prenderci una pausa.

Si tratta di una scelta legata a una fase di riflessione e riorganizzazione interna, necessaria per valutare nuovi modelli, strumenti e prospettive in un settore in continua e rapida evoluzione.

Nel frattempo, vi ringraziamo per la fiducia, la pazienza e l’entusiasmo che ci avete sempre trasmesso.
Speriamo di potervi aggiornare presto.

Un abbraccio nerazzurro,
Inter-News.it

