Extra Inter
Informazione ai lettori di Inter-News.it
Cari lettori,
in questi anni avete dimostrato un affetto e una partecipazione straordinari, rendendo Inter-News.it un punto di riferimento per l’informazione nerazzurra.
Oggi, in un contesto sempre più complesso per il mondo dell’informazione digitale e dell’editoria sportiva indipendente, abbiamo deciso di prenderci una pausa.
Si tratta di una scelta legata a una fase di riflessione e riorganizzazione interna, necessaria per valutare nuovi modelli, strumenti e prospettive in un settore in continua e rapida evoluzione.
Nel frattempo, vi ringraziamo per la fiducia, la pazienza e l’entusiasmo che ci avete sempre trasmesso.
Speriamo di potervi aggiornare presto.
Un abbraccio nerazzurro,
Inter-News.it
© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale