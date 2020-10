Infantino: “SuperLega europea? Non sono interessato! Ecco la mia visione”

Gianni Infantino presidente FIFA

Infantino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di aargauerzeitung.ch. Il presidente della FIFA, interpellato sulla possibilità di una SuperLega europea, non lascia spazio a dubbi. Di seguito le sue dichiarazioni

ESCLUSO – Gianni Infantino, presidente della FIFA, risponde in modo chiaro sulla possibilità di una SuperLega europea: «Come presidente della Fifa, sono interessato alla Coppa del Mondo per club, non alla Super League. Non mi interessa il Bayern contro il Liverpool, ma il Bayern contro il Boca Juniors di Buenos Aires. Il Liverpool ha 180 milioni di fan in tutto il mondo. Il Flamengo circa 40 milioni. Il Flamengo ha 39 di questi 40 milioni di tifosi in Brasile. Il Liverpool, invece, ha forse solo 5 milioni di tifosi in Inghilterra, gli altri 175 milioni in tutto il mondo. Voglio che in futuro i club al di fuori dell’Europa abbiano un appeal globale. La mia visione è questa: dovrebbero esserci 50 club e 50 squadre nazionali che possono diventare campioni del mondo».

