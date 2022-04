Infantino: «Italia non ai mondiali? Viene da piangere. Male per i giovani»

Ci si avvicina sempre di più alla partita di domenica tra Juventus e Inter. I nerazzurri oggi tornano a lavorare al completo ad Appiano Gentile con il ritorno di tutti i sudamericani. Intanto ieri ha parlato Gianni Infantino, presidente della Fifa, in merito alla mancata qualificazione dell’Italia a Qata2022.

PIANTO – L’Inter domenica si gioca il campionato contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto a fine anno. Intanto ha fatto rumore, in queste due settimane di pausa, la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo mondiale in Qatar a fine anno. In merito a questo ha parlato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Ecco le sue parole a Rai Sport riportare dal Corriere dello Sport. «Mi viene da piangere se penso all’Italia esclusa e per gli italiani è triste. Se gli azzurri si qualificheranno nel 2026, saranno passati 12 anni dall’ultima volta… Mi ricordo le emozioni provate da bambino per i Mondiali del 1978 e del 1982, sensazioni uniche che una generazione di ragazzi italiani adesso non vivrà».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti