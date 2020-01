Immobile segna nel recupero: Brescia beffato, Lazio a -3 dall’Inter

Nella prima sfida di Serie A del 2020, la Lazio di Simone Inzaghi passa a Brescia: alla rete di Balotelli ha risposto la doppietta di Ciro Immobile, con il 2-1 realizzato nel recupero. I biancocelesti si portano a -3 dall’Inter

IL MATCH – Continua la corsa della Lazio. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus, hanno vinto in rimonta in casa del Brescia. A inaugurare il 2020 con il gol è Mario Balotelli: è suo il primo gol del decennio. Così come successo nel 2010 con la maglia dell’Inter, quando Supermario segnò contro il Chievo. Nel finale di tempo però cambia la partita: al 39′ Cistana atterra Caicedo in area di rigore, viene espulso e concede il penalty alla Lazio. Immobile non fallisce dagli undici metri e pareggia la sfida. Il Brescia per larghi tratti resiste in inferiorità numerica, ma si deve arrendere nel recupero: è ancora Immobile a segnare. I biancocelesti si portano a -3 dall’Inter di Antonio Conte.