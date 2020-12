Immobile punisce ancora da ex il Borussia Dortmund, bel pari Lazio

Immobile segna il secondo gol in altrettante partite da ex al Borussia Dortmund in questa Champions League. Il centravanti pareggia su rigore al 67’: la Lazio ottiene un ottimo 1-1 che avvicina la qualificazione.

TENDENZA CONFERMATA – La Lazio conferma la statistica: terzo 1-1 in altrettante trasferte di questa Champions League. Ottimo secondo tempo dei biancocelesti, che bloccano sul pareggio il Borussia Dortmund che resta un punto sopra in classifica. Ma, per la squadra di Simone Inzaghi, la qualificazione è a un passo. Bella azione della Lazio al 19’, Luis Alberto smarca Joaquin Correa ma sul suo tiro si oppone Roman Burki. Di contro i gialloneri, privi di Erling Haaland infortunato, mancano il vantaggio con Marco Reus che manca un facile tap-in mandando sul fondo. L’1-0 arriva al 44’: rinvio sbagliato di Pepe Reina, Raphael Guerreiro apre e chiude l’azione rifinita palla a terra da Giovanni Reyna e Thorgan Hazard. Qualche dubbio sulla posizione di Reus: è in fuorigioco e sembra ostacolare Patric, che non arriva a contendere il pallone al portoghese. La ripresa della Lazio è però di spessore. A metà ripresa Sergej Milinkovic-Savic viene colpito da Nico Schulz: l’arbitro ci pensa un attimo, poi dà rigore. Dal dischetto Ciro Immobile spiazza Burki, 1-1 e secondo gol da ex per il centravanti. Schulz ha subito dopo la palla per farsi perdonare, ma calcia a lato col sinistro. A tre minuti dalla fine miracolo di Burki, che toglie il pallone dall’angolino basso su tiro dal limite di Immobile. Burki è ancora decisivo al 94’: leva dall’incrocio una punizione di Andreas Pereira. Nell’altra partita del girone il Club Brugge vince 3-0 con lo Zenit: all’ultima i belgi saranno ospiti della Lazio, che avrà due risultati su tre per passare.