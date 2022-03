Immobile ancora decisivo: rigore da tre punti dopo gol annullato in Lazio-Venezia

Immobile riporta la Lazio a ridosso dei piani alti della Serie A, ovvero appena sotto la zona Champions League. L’1-0 di Lazio-Venezia cambia le gerarchie europee in Serie A ma non nella lotta salvezza

SORPASSO STRACITTADINO – A Roma al 49′ il gol annullato per fuorigioco non ferma Ciro Immobile, che al 57′ dal dischetto trova la rete da tre punti. Il rigore di Immobile regala la vittoria alla Lazio, che si fa bastare l’1-0 contro il Venezia allo Stadio “Olimpico” della Capitale. Un risultato che riporta la Lazio di Maurizio Sarri al sesto posto con 49 punti, davanti alla coppia formata da Atalanta e Roma (48). Un colpaccio da piazzamento europeo. Il Venezia di Paolo Zanetti, invece, rimane in zona retrocessione: terzultima a 22 punti, a +3 dal Genoa (19) virtualmente retrocesso ma soprattutto a -3 dal Cagliari (25) momentaneamente salvo. Con Lazio-Venezia si chiude la 29ª giornata di Serie A (vedi classifica aggiornata).