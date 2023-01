Il Verona si rialza dopo l’Inter! 2-0 al Lecce: Depaoli e Lazovic a segno

Il Verona di Zaffaroni si rialza dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Gli scaligeri si impongono per 2-0 sul Lecce al Bentegodi e accorciano sul Sassuolo quart’ultimo

SALVEZZA – Importante vittoria in chiave salvezza per il Verona di Zaffaroni che, dopo il ko di San Siro contro l’Inter, torna a vincere in Serie A. Al “Bentegodi” gli scaligeri si impongono per 2-0 sul Lecce, fermando il momento magico dei salentini, reduci da ottimi risultati. A decidere il match un gol per tempo: nella prima frazione, a portare in vantaggio i padroni di casa ci pensa Depaoli che al 40′ insacca di testa su assist di Doig. Il raddoppio arriva al 54′: Lazovic, lanciato da Ilic, batte Falcone sul primo palo. Il successo permette agli scaligeri di salire a 12 punti in classifica a -4 dal Sassuolo, in attesa del match dei neroverdi contro il Monza. Si ferma la corsa del Lecce, che rimane a quota 20.