Il Verona non si ferma e vince sul campo dello Spezia: Caprari protagonista

La ventesima giornata di Serie A, dopo la vittoria del Cagliari sul campo della Sampdoria (vedi report), è proseguita con la sfida tra Spezia e Verona. Di seguito il report del match

RISULTATO FINALE – La ventesima giornata di Serie A è proseguita con le sfide delle ore 14.30, tra le quali Spezia-Verona. I veneti, nonostante le molte positività al Covid-19, sono scesi regolarmente in campo contro i liguri. Il grande protagonista della sfida è Caprari che sigla una doppietta: al 59′ mette a segno lo 0-1 gialloblù e al 70′ sigla il raddoppio. Squillo dello Spezia all’85’ che accorcia con Erlic, portando dunque il risultato sull’1-2. Poi, all’88’, la squadra di casa rimane in dieci uomini per l’espulsione di Agudelo. La partita si chiude dunque con la vittoria del Verona.