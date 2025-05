Il Tottenham vince l’Europa League! Battuto il Manchester United

Dopo 17 lunghi anni di attesa, il Tottenham torna a vincere un trofeo europeo. Gli Spurs si aggiudicano l’Europa League 2024/2025 battendo per 1-0 il Manchester United nella finale tutta inglese giocata al San Mamés di Bilbao.

SERATA MEMORABILE – Il Tottenham batte in finale di Europa League il Manchester United 1-0. A decidere l’incontro, in modo beffardo, è un autogol di Luke Shaw nel primo tempo, che condanna i Red Devils e consegna il titolo alla squadra londinese. Il gol arriva al 42° minuto, su una pericolosa incursione di Pape Matar Sarr: il suo cross teso viene deviato involontariamente da Shaw, che anticipa il proprio portiere Onana, tradito dalla deviazione ravvicinata del compagno. Un episodio sfortunato che si rivela determinante, in una partita molto equilibrata. Nel secondo tempo, il Manchester United prova a reagire con veemenza, ma trova davanti a sé un Tottenham ben organizzato, compatto e guidato da una difesa impeccabile. Micky van de Ven si distingue con una prestazione monumentale, neutralizzando ogni tentativo offensivo degli avversari. Tra i cambi nel finale, anche l’ingresso di Joshua Zirkzee, ex Bologna, recentemente accostato all’Inter per il prossimo mercato estivo: l’olandese però non riesce a cambiare il destino del match.

Tottenham, primo storico trofeo dopo 17 anni!

SENZA KANE – Per il Tottenham, questo trionfo ha un valore storico: è il primo trofeo conquistato dal club dal 2008 e rappresenta un ritorno da protagonista nel panorama calcistico europeo. Oltre alla coppa, la squadra si garantisce l’accesso diretto alla prossima Champions League e il pass per la Supercoppa Europea, dove affronterà la vincente della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera.