Il Torino “paga” la ripresa: lesione del crociato per un centrocampista

Il Torino così come l’Inter e il resto delle squadre di Serie A, lavora quotidianamente verso la ripresa del campionato il prossimo 20 giugno. Con il lungo stop causa emergenza Coronavirus (Covid-19), la condizione fisica dei giocatori è chiaramente calata, e una delle prime squadre a pagare questa situazione è proprio la squadra granata allenata da Moreno Longo. Secondo quanto riportato dal sito “Gianlucadimarzio.com” un giocatore ha subito un grave infortunio.

GRAVE INFORTUNIO – Brutte notizie per il Torino allenato da Moreno Longo, secondo quanto riportato da “gianlucadimarzio.com”, il centrocampista Daniele Baselli avrebbe subito un grave infortunio: lesione parziale del legamento crociato. Daniele Baselli dovrà sottoporsi adesso a nuovi esami strumentali per capire se dovrà operarsi o meno. Un brutto colpo per il centrocampo granata, che dovrà fare a meno di lui per diverso tempo, e nella fase più importante – e in questo caso difficile – della stagione. L’Inter sfiderà il Torino alla trentaduesima giornata di Serie A, appare difficile se non impossibile il recupero del centrocampista per quella data, dato che la stagione di Baselli è in forte rischio.

Fonte: gianlucadimarzio.com