Il solito Arnautovic guida il Bologna alla vittoria! Fiorentina in 10 nel finale

Il Bologna supera la Fiorentina in rimonta. Nel 2-1 finale in rete il solito Arnautovic, capocannoniere della Serie A e Barrow che ribaltano il vantaggio viola firmato Martinez Quarta. I viola in 10 nel finale di partita

VITTORIA – In attesa della nuova era firmata Thiago Motta, il Bologna vince sulla Fiorentina in rimonta. Dopo un primo tempo dai ritmi bassi, nella ripresa la partita prende vigore. Gli ospiti al 54′ trovano il vantaggio con Martinez Quarta, abile a ribadire in rete uno splendido cross di Saponara. Pochi minuti dopo i padroni di casa ribaltano il match: al 59′ arriva il pareggio dei felsinei con Barrow, abile a sfruttare un assist di Arnautovic. È lo stesso austriaco ex Inter, tre minuti più tardi, a segnare la rete del definitivo 2-1, su assist di Kasius. Nel finale la Fiorentina rimane anche in 10: espulso Igor per un fallo su De Silvestri.