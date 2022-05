Il Napoli batte il Genoa 3-0: Serie B a un passo per i rossoblù! Insigne gol

Il Napoli ha sfidato il Genoa allo stadio “Maradona” nel match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15.00. La squadra di Spalletti si impone con un netto 3-0 segnando una condanna quasi definitiva per i rossoblù di Blessin

DOCCIA FREDDA – Il Napoli di Luciano Spalletti, matematicamente qualificato alla prossima Champions League, ha sfidato oggi il Genoa di Alexander Blessin in piena lotta salvezza allo stadio “Maradona”. Inizia bene la squadra rossoblù colpendo una traversa al 13′ con Yeboah. Al 28′ risponde la squadra di casa con Insigne che fa partire il suo classico tiro a giro mandando fuori di poco. Al 32′ va vicino al vantaggio il Genoa con Portanova che si attarda troppo a tu per tu con Ospina permettendo il recupero di Mario Rui. Pochissimo tempo dopo ecco l’1-0 del Napoli: Di Lorenzo crossa dalla destra e Osimhen di testa batte Sirigu. Gli azzurri acquistano fiducia dopo il gol e sfiorano il raddoppio con Insigne e Osimhen ma la prima frazione di gioco si chiude comunque sull’1-0.

RETROCESSIONE A UN PASSO – Nella seconda frazione di gioco la prima vera occasione arriva al 53′ con Portanova che ha una ghiotta chance per pareggiare i conti ma non riesce a battere Ospina col destro ravvicinato. Al 57′ Amiri apre un varco per Criscito: il capitano rossoblù strozza troppo il mancino mandando a lato. Al 60′ il Napoli verticalizza trovando Osimhen che calcia di potenza ma Sirigu è bravo a rimanere in piedi e bloccare. Al 62′ l’arbitro Fabbri fischia un calcio di rigore per il Napoli per fallo di mano di Hernani. Insigne va dagli undici metri e colpisce il palo, sulla ribattuta arriva Di Lorenzo e insacca ma il VAR annulla e fa ribattere il rigore. Di nuovo Insigne dal dischetto ma stavolta è gol: il numero 24 azzurro saluta il Napoli e il suo popolo nel migliore dei modi. Si fa dura adesso per il Genoa che vede lo spettro della Serie B. Al 74′ si riaffacciano i liguri con Amiri che scalda i guantoni a Ospina. Risponde subito il Napoli con Lozano che colpisce il palo esterno con un destro defilato. All’80’ la squadra di Spalletti sigla il 3-0 con Lobotka che batte Sirigu con un destro rasoterra.