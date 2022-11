Il Monza riprende la marcia e inguaia il Verona! Vittoria netta al Brianteo

Il Monza, dopo due sconfitte consecutive, riprende la marcia in Serie A: battuto il Verona al Brianteo per 2-0. Decidono le reti di Carlos Augusto e Colpani

VITTORIA – Il Monza, dopo due stop consecutivi, riprende il suo cammino in Serie A. La squadra di Palladino si impone per 2-0 su un Hellas Verona sempre più nei guai. A decidere la sfida del “Brianteo” i gol arrivati nella ripresa di Carlos Augusto che, al 68′ su invito di Ciurria, batte Montipò con un potente destro sotto la traversa. Il raddoppio dei padroni di casa a tempo quasi scaduto: al 90′ Colpani che segna su invito di Petagna. Da segnalare, fra le fila dei biancorossi, l’infortunio di Sensi, uscito all’87’ in lacrime (vedi articolo).