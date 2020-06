Il Getafe non si sblocca: solo 1-1 contro il Valladolid. Inter alla finestra?

Il Getafe non riesce a replicare gli ottimi risultati della prima parte di stagione. Anche oggi i prossimi avversari dell’Inter in Europa League non hanno ottenuto i tre punti contro il Valladolid, nonostante il parziale vantaggio in trasferta. Riviviamo gli eventi salienti della partita valida per la Liga spagnola

SOLO PAREGGIO – Il Getafe sfidava in trasferta il Valladolid con la speranza di ritrovare i tre punti, dopo i risultati insoddisfacenti dell’ultimo periodo. Sembrava la partita giusta dopo il parziale vantaggio di Mata, abile a scaraventare in rete una palla vagante dopo un cross corto. La risposta dei padroni di casa, però, non tarda ad arrivare: pareggia Unal su rigore. La partita termina con il punteggio di 1-1. E ora il Getafe rischia di essere superato dalla Real Sociedad. L’Inter continua ad osservare il futuro avversario in Europa League.