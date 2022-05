Il Genoa saluta la Serie A con una sconfitta e un palo: basta Barrow, 0-1!

Il Genoa, già retrocesso, ha chiuso la sua esperienza in Serie A sfidano il Bologna al Ferraris nel match valevole per l’ultima giornata di campionato. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, il risultato si sblocca solo nel secondo tempo con Barrow La squadra di Blessin ci prova in tutti i modi a pareggiare, ma la sfida si chiude sullo 0-1 per gli uomini di Mihajlovic

CIAO SERIE A – Il Genoa di Alexander Blessin non è riuscito ad evitare la retrocessione e oggi ha ufficialmente salutato la Serie A nell’ultima partita casalinga contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Poche emozioni nella prima frazione di gioco che si chiude infatti sullo 0-0. La partita si accende nel secondo tempo quando il Bologna sblocca il risultato al 66′: carambola in area genoana che fa tornare la palla tra i piedi di Barrow al limite dell’area piccola. Il gambiano, di piatto destro, insacca alle spalle di Semper. Reagisce la squadra di casa che non vuole salutare la Serie A con una sconfitta sfiorando la rete del pari prima con Ekuban e poi due volte con Yeboah. All’84’ i tifosi genoani hanno l’illusione del gol con una palla di Ekuban che si impenna dopo la deviazione di Stivanello e per poco non beffa Bardi. All’87’ il Genoa colpisce il palo con un destro da 30 metri di Frendrup. Il Genoa non riesce ad agguantare il pareggio nonostante le tante occasioni create e saluta la Serie A con una sconfitta: la sfida termina 0-1 per il Bologna.