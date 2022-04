Il Cagliari fa lo scatto salvezza: battuto il Sassuolo, allunga sul Genoa

Il Cagliari vede un po’ più vicina la salvezza. Nella prima partita di oggi in Serie A i rossoblù battono 1-0 il Sassuolo con un gol di Deiola e allungano sul Genoa.

PASSO SALVEZZA – Dopo cinque sconfitte consecutive il Cagliari ritrova la vittoria. L’1-0 sul Sassuolo permette ai rossoblù di andare a +6 sul Genoa, prossimo avversario e ieri sconfitto dal Milan, un risultato fondamentale. Primo tempo dove è la squadra di Walter Mazzarri a provare a fare la partita, seppur senza la giusta precisione. Dopo un paio di occasioni, fra cui un bel tiro di Razvan Marin parato da Andrea Consigli e un colpo di testa arretrato di Gian Marco Ferrari che il portiere ospite alza sopra la traversa, a sprecare la chance dell’1-0 è Keita Baldé Diao gettando a lato un pallone invitante crossato da destra. Al 42’ il vantaggio: Marin riceve palla, gran traversone col sinistro e sul secondo palo si inserisce Alessandro Deiola per toccare in rete. È il suo quarto gol in questa Serie A. Poco dopo segnerebbe Joao Pedro, di testa su bel cross di Dalbert Henrique, ma è in fuorigioco col ginocchio e l’assistente annulla. Lungo recupero per un infortunio alla spalla a Jeremy Toljan, sostituito al 22’. Joao Pedro spreca a inizio ripresa, su gran lancio di Marin, calciando addosso a Consigli nell’uno contro uno. Nel primo dei sei minuti di recupero Cagliari a un passo dal raddoppio: di tacco Marin per Gaston Pereiro che mette in mezzo trovando Filip Djuricic, fortunato nel rimpallo sul palo che gli evita l’autogol. Al 92’ errore di Matteo Lovato e girata di Giacomo Raspadori che Alessio Cragno blocca, poi il Sassuolo non punge più e l’Unipol Domus festeggia.