Il Borussia Monchengladbach vola: 1-0 al Lipsia e quarto posto in classifica

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Il Borussia Monchengladbach di Marco Rose ha battuto 1-0 il Lipsia grazie ad una rete di Wolf. Una vittoria che vale il quarto posto in classifica a quota 11 punti

PERIODO DI FORMA – Colpo grosso del Borussia Monchengladbach contro il Lipsia. La rete di Wolf condanna la formazione di Julian Nagelsmann alla prima sconfitta in campionato. Con questo successo, il Borussia Monchengladbach, avversario dell’Inter in Champions League, scavalca l’Augsburg e, in attesa del Bayer Leverkusen, si issa al quarto posto a quota 11 punti.