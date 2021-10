Il Bologna liquida la Lazio: 3-0 al Dall’Ara. Barrow protagonista del match

Bella vittoria del Bologna di Sinisa Mihajlovic che, al Dall’Ara, batte la Lazio con un netto 3-0. Decisivo, per i rossoblù, Musa Barrow. Fra i biancocelesti espulso Acerbi

TONFO – Brutto stop per la Lazio di Maurizio Sarri, nettamente battuta per 3-0 da un ottimo Bologna al Dall’Ara. Il primo tempo è di marca rossoblù con la squadra di Mihajlovic che passa in vantaggio al 14′: lancio di Theate per Barrow che si porta il pallone sul destro e batte Reina con un preciso tiro a giro. Il raddoppio dei padroni di casa arriva tre minuti più tardi: corner di Barrow che pennella per Theate che, tutto solo sul secondo palo, batte Reina per il 2-0. La Lazio prova con fatica a rientrare nel match ma, nella ripresa, arriva il gol del definitivo 3-0: cambio di gioco di Barrow per Hickey che si accentra e batte un incerto Reina. Le residue speranze di rimonta dei biancocelesti crollano al 78′: espulsione di Acerbi che, dopo un fallo, protesta in maniera troppo veemente con il direttore di gara. Il Bologna sale ad 11 punti in classifica, agganciando Juventus e la stessa Lazio al nono posto.