Il Barcellona ha l’accordo per gli stipendi, precedente importante – TS

“Tuttosport” riporta che il Barcellona sta parlando coi suoi giocatori per il taglio degli stipendi. Un passo importante per tutti i club.

PASSO IMPORTANTE – I giocatori del Barcellona sarebbero disposti a tagliarsi una parte dello stipendio durante l’emergenza del coronavirus. Una notizia che avrebbe del clamoroso e che secondo il giornale spagnolo Sport sarebbe frutto di un accordo raggiunto tra la società e i giocatori. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlerebbero di un accordo di intenti ancora allo stadio embrionale che andrebbe ad interessare soltanto la prima squadra.

DISCUSSIONE GENERALE – Il presidente del club catalano Josep Maria Bartomeu dovrebbe incontrare oggi in video conferenza i membri di Eca, Uefa e di altre leghe internazionali per discutere proprio potenziali provvedimenti che servirebbero ad alleviare la perdita economica dei club. L’obiettivo del Barcellona sarebbe quello di trovare un processo comune per alleviare le casse dei club finché non verrà conclusa l’emergenza.