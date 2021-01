Icardi torna al gol dopo i problemi al ginocchio: segna e fa assist per il PSG

Mauro Icardi PSG

Si rivede Icardi, che non giocava da un mese e mezzo e non segnava dal 27 settembre. L’ex capitano dell’Inter ha firmato un gol e un assist nella vittoria per 3-0 del PSG sul Brest della diciannovesima giornata di Ligue 1.

RIECCOLO – Mauro Icardi ha avuto grossi problemi al ginocchio, certificati, in questo inizio di stagione. Appena sei le presenze, tutte in Ligue 1, e stasera è arrivato il terzo gol. L’ex capitano dell’Inter è partito dalla panchina nella vittoria per 3-0 contro il Brest, aperta da Moise Kean al 16′. Ha preso il posto proprio dell’italiano al 65′, e sedici minuti dopo con un piatto destro ha raddoppiato dopo una grande giocata sulla sinistra di Kylian Mbappé. Due minuti dopo Icardi ha fornito la palla del tris a Pablo Sarabia, che con un tiro dal limite ha fissato il 3-0. L’argentino non giocava dal 28 novembre, contro il Bordeaux, e gli unici altri due gol stagionali erano arrivati con la doppietta al Reims del 27 settembre. Per Icardi resta un avvio di stagione complicato.