Icardi, infortunio shock: stagione finita per l’ex capitano dell’Inter!

Infortunio per Icardi gravissimo. Il centravanti argentino, ex capitano dell’Inter, era uscito soccorso dai medici ieri sera durante Galatasaray-Tottenham di Europa League.

COMUNICATO UFFICIALE – Terribile infortunio per l’ex Inter Mauro Icardi, che chiude anzitempo la sua stagione. Il comunicato del Galatasaray: “Negli esami MRI effettuati presso il nostro ospedale sponsor Medicana, sono stati rilevati una rottura e un danno al menisco del legamento crociato anteriore del ginocchio destro del nostro calciatore Mauro Icardi, infortunatosi nella partita del Tottenham della quarta settimana di UEFA Europa League. È iniziata la riabilitazione preoperatoria del nostro giocatore, di cui è previsto l’intervento chirurgico”.

Infortunio Icardi, l’ex Inter finisce qui la sua stagione

INFORTUNIO – Sfortunato Icardi, che con questo infortunio finisce anzitempo la sua stagione con la maglia del Galatasaray. L’argentino si era fatto male ieri sera durante la partita tra i turchi e il Tottenham di Europa League, vinta dalla squadra giallorossa per 3-2, con doppietta di Victor Osimhen, per rimanere in tema ex Serie A. Icardi in questa stagione aveva totalizzato complessivamente quattordici presenze, condite da sei gol e due assist. La maggior parte di questi realizzati tra massimo campionato turco e appunto Europa League. Ora niente da fare: l’ex attaccante e capitano dell’Inter chiude la sua annata in anticipo.