Icardi giocatore del PSG? Si, ma niente di serio! Altra batosta per l’ex Inter

Icardi al PSG è ormai un separato in casa. L’argentino sempre meno considerato dal club parigino nonché dal proprio nuovo tecnico Galtier. Per l’ex Inter ennesima esclusione eccellente

BATOSTA − Mauro Icardi al PSG solo una formalità. L’attaccante ex Inter è stato escluso dalla lista Uefa per la Champions League. Notizia che conferma la poca considerazione del PSG nei suoi confronti. I parigini non sono riusciti a sbarazzarsi durante la campagna di calciomercato dell’ex Inter nonostante le avances dalla Turchia del Galatasaray. Brutto epilogo per l’ex stella nerazzurra. Preoccupante la parabola discendente a soli 29 anni.