Icardi al Galatasaray, così l’ex Inter: «Qui per un anno. Ho un obiettivo!»

Icardi è un giocatore del Galatasaray. L’argentino ex Inter dopo l’esperienza col PSG vola in Turchia per una nuova avventura. Le sue prime parole ai microfoni del club

FELICE − L’ex Inter Mauro Icardi in Turchia, le sue prime parole da giocatore del Galatasaray: «Il modo con cui i tifosi del Galatasaray mi hanno accolto è molto commovente, sono molto contento di essere arrivato. Per ora sarò qui per un anno e l’obiettivo è fare grandi cose e restare per tanto tempo. È stata una trattativa lunga due mesi, molto difficile, ma alla fine siamo qui, siamo molto felici io e la mia famiglia».