Icardi, caldo il suo nome in casa Newcastle: Magpies tentano l’ex Inter

Il Newcastle del fondo saudita guidato da Public Investement Fund (PIF) è pronto a mettere a segno grandi colpi, tra cui anche l’ex Inter, Mauro Icardi.

INTERESSE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, non sarebbe solo Lautaro Martinez nel mirino di Newcastle (vedi articolo), ma anche un ex Inter. Si tratterebbe di Mauro Icardi. Il suo nome sarebbe molto caldo in casa Magpies. L’attaccante argentino potrebbe quindi partire dal PSG, tentato dalle sirene inglesi.

Fonte: SportMediaset.it