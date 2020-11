Ibrahimovic KO preoccupa il Milan: quante partite salterà? Ecco le ultime

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Ibrahimovic rischia di dover saltare un po’ di partite a causa dell’infortunio rimediato a Napoli. Come riportato da “Sky Sport”, a breve verranno effettuati gli accertamenti che definiranno i tempi di recupero

2020 COMPROMESSO? – L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic nel corso di Napoli-Milan tiene in apprensione tutto l’ambiente rossonero. Già oggi sono previsti degli accertamenti per capire la vera entità del problema patito dall’attaccante svedese. Intorno all’ora di pranzo arriverà la comunicazione da parte del Milan, anche se la lesione sembra essere già confermata. Per questo motivo Ibrahimovic rischia uno stop di tre settimane, che potrebbe protrarsi fino a quattro. In quel caso il rientro in campo avverrebbe solo a distanza di circa un mese, giusto in tempo per l’ultima giornata dell’anno solare 2020: Milan-Lazio. A rischio otto partite, cinque di Serie A e tre di UEFA Europa League. A brevissimo arriveranno aggiornamenti e un quadro più definitivo.