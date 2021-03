Ibrahimovic, infortunio pre-Sanremo e stop forzato ora: emergenza Milan

Zlatan Ibrahimovic – Milan (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Ibrahimovic è costretto a fermarsi con il Milan appena prima dell’inizio di Sanremo ma in questo caso il Festival non c’entra. Come riportato da “Sky Sport”, l’infortunio dell’attaccante svedese ne impedirà l’utilizzo almeno nelle prossime tre partite

STOP CALCISTICO – Lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro per Zlatan Ibrahimovic, che verrà rivalutato attraverso esami strumentali tra una decina di giorni. Paradossalmente in casa Milan viene “risolto” così il problema Sanremo, visto che l’attaccante svedese a questo punto non avrà particolari intoppi di calendario. Ibrahimovic salterà sicuramente le prossime tre partite rossonere (Udinese ed Hellas Verona in Serie A, Manchester United in Europa League). A rischio anche lo scontro diretto contro il Napoli in programma tra meno di due settimane, così come il ritorno contro gli inglesi. Non una buona notizia per il Milan, che vede complicarsi la sua stagione.