Ibrahimovic, il rientro si allontana! Nuovo stop per lo svedese: i tempi – Sky

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Ibrahimovic si ferma ancora. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, l’attaccante del Milan ha accusato un problema al polpaccio. Lo svedese non sarà dunque a disposizione di Pioli per la sfida con il Sassuolo

NUOVO STOP – Zlatan Ibrahimovic si ferma ancora, proprio quando il rientro sembrava vicino. L’attaccante del Milan, che domenica sfiderà il Sassuolo in campionato, ha accusato un risentimento al polpaccio. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, lo svedese ne avrà almeno per dieci giorni. Ibrahimovic non sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli per la delicata sfida in programma domenica e valida per la tredicesima giornata di Serie A.