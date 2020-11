Ibrahimovic, il Milan conferma la lesione: i tempi di recupero

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic Milan-Verona

Zlatan Ibrahimovic è uscito infortunato da Napoli-Milan di ieri sera. Gli esami svolti questa mattina hanno confermato una lesione muscolare alla gamba sinistra, non specificati i tempi di recupero

Tegola per il Milan che, nella vittoriosa trasferta di ieri sul campo del Napoli, ha perso Zlatan Ibrahimovic per un problema muscolare. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” gli esami svolti questa mattina hanno confermato una lesione muscolare alla gamba sinistra. Il Milan non ha comunicato natura, entità della lesione e tempi di recupero, ma si teme un lungo stop. Ibrahimovic svolgerà nuovi esami tra una decina di giorni per poter stabilire meglio il suo programma di recupero.