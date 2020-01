Ibrahimovic torna al gol in Serie A: il Milan si sveglia, 0-2 a Cagliari

Ibrahimovic segna il suo primo gol in questa Serie A. Il Milan vince 0-2 a Cagliari e si rialza dopo due punti nelle ultime tre giornate.

RIPRESA VINCENTE – Il Milan passa 0-2 alla Sardegna Arena e infligge un’altra sconfitta al Cagliari, la quarta consecutiva. Primo tempo equilibrato, con i rossoneri che alla mezz’ora sfiorano per due volte il vantaggio: su cross di Samu Castillejo il colpo di testa di Zlatan Ibrahimovic viene deviato fuori dallo specchio da un prodigioso intervento di Robin Olsen, dall’angolo seguente la deviazione ravvicinata di Rafael Leao termina sul fondo. Il Cagliari, che aveva iniziato bene, si riprende alla fine e su un pallonetto di Nahitan Nandez salva quasi sulla linea Gianluigi Donnarumma, inizialmente fuori posizione. Appena iniziata la ripresa il risultato si sblocca: trentatré secondi, Rafael Leao calcia di destro e trova la deviazione di Fabio Pisacane. Il pallone si impenna e, a differenza, dell’occasione del 39’, finisce dentro dopo il tocco del portiere. Gol molto fortunoso dell’attaccante portoghese, uno dei tanti criticati dell’ultimo periodo del Milan. A parte una rovesciata di Giovanni Simeone il Cagliari non ha una grossa reazione, e al 65’ prende il raddoppio. È proprio Ibrahimovic, su assist di Theo Hernandez, a girare rasoterra sul palo lontano e superare il connazionale Olsen. Lo svedese non segnava in Serie A dal 6 maggio 2012, in un derby contro l’Inter. Milan momentaneamente settimo a venticinque punti, quattro in meno del Cagliari che si è fermato.