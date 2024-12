Ibrahimovic dopo la figuraccia: «Fonseca in sala stampa? Mi scuso»

Ibrahimovic ha preso parola durante la presentazione di Conceicao al Milan. L’attuale dirigente rossonero si è voluto scusare con Fonseca.

PASSO INDIETRO – Zlatan Ibrahimovic ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Sergio Conceicao. Ibra ha preso parola prima del nuovo tecnico scusandosi in primis con Paulo Fonseca, dopo la clamorosa figuraccia di domenica sera, quando l’ormai ex allenatore portoghese, già esonerato, fu mandato in sala stampa. Le parole del dirigente del Milan: «Errore mandare Paulo in conferenza, chiedo scusa a lui e ai tifosi. La Supercoppa è un nostro obiettivo, ci puntiamo in questo anno. La responsabilità non è solo di un allenatore, ma vale per tutti. Dobbiamo prendere le responsabilità nel bene e nel male. Al Milan non ci sono sorprese, è tutto preparato».