WEEKEND ROSSO – Fine settimana no per Zlatan Ibrahimovic che, dopo l’espulsione di sabato sera a Parma che gli farà saltare la prossima partita contro il Genoa, è finito al centro di una polemica di tutt’altro tipo. Il calcio non c’entra, le regole sì. In particolare la normativa sul Covid-19 nelle cosiddette zone rosse. L’attaccante del Milan ieri – domenica 11 aprile 2021 – ha violato le norme della zona rossa facendosi aprire un ristorante in quel di Milano (“Tano passami l’olio”, ndr). A documentarlo sono le foto scattate all’interno del locale. Pranzo o non pranzo, o solo un bicchiere di vino in amicizia come assicurato dallo chef, la presenza dell’attaccante svedese presso un locale teoricamente chiuso stona un bel po’. Soprattutto per chi si tratta di uno dei testimonial scelti dalla Regione Lombardia contro il Coronavirus, che rende il tutto più grottesco.

Fonte: Fanpage.it – Francesco Loiacono