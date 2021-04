Ibrahimovic, brutte notizie: UEFA apre inchiesta su questione scommesse

Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic, a poche ore dallo spareggio Champions League tra Lazio e Milan. Secondo quanto riporta Dan Roan, giornalista della “BBC”, la UEFA avrebbe aperto un’inchiesta per la questione legata all’agenzia di scommesse di cui sarebbe socio.

INCHIESTA – Come riportato alcuni giorni fa (vedi articolo), Zlatan Ibrahimovic sarebbe socio di una società di scommesse, la Bethard. La questione è ora passata nelle mani della UEFA, che secondo il giornalista della “BBC” Dan Roan, avrebbe nominato un Ispettore Etico e Disciplinare per condurre un’inchiesta per avere un “presunto interesse finanziario in un’agenzia di scommesse”.