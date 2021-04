Ibrahimovic, altri guai: violate regole della FIFA. Rischio squalifica?

Altri guai per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo l’espulsione rimediata contro il Parma e la bufera sul pranzo al ristorante in zona rossa, secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, avrebbe violato una regola della FIFA. Rischio squalifica?

RISCHI – Non c’è pace per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del MIlan, già al centro della bufera per la questione relativa all’espulsione nella sfida contro il Parma e per il pranzo al ristorante in zona rossa, avrebbe violato delle regole imposte dalla FIFA. Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, infatti, il numero 11 rossonero sarebbe socio di una società di scommesse, la Bethard di cui detiene il 10% delle quote societarie. Ciò è specificatamente vietato dal regolamento etico della FIFA e lo svedese, adesso, rischia una squalifica. Per violazioni di questo tipo, infatti, è prevista una multa e, nel peggiore dei casi, una squalifica dai campi da gioco fino a tre anni.

Fonte: aftonbladet.se