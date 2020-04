Higuain: “Dopo CR7 cacciato dalla Juventus a pedate. De Laurentiis…”

Condividi questo articolo

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a “Marca”. Si è parlato inevitabilmente del suo discusso passaggio ai bianconeri, ma anche dell’addio dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo

TRASFERIMENTO – Gonzalo Higuain ha prima parlato del passaggio dal Napoli alla Juventus e poi dell’arrivederci dell’estate scorsa per trasferirsi al Milan. Queste le sue parole: «Andare via da Napoli è stata una mia decisione, ma Aurelio De Laurentiis mi ha spinto a farlo. Non avevo più alcun rapporto con lui e il suo modo di pensare era molto diverso dal mio. Non volevo più passare un altro minuto con lui. Dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo mi dissero che avevano fatto un salto di qualità. In pratica per me non c’era più spazio. Sono stato cacciato a pedate. Non ho chiesto io di andarmene».