Hellas Verona corsaro a Ferrara: Pazzini e Stepinski stendono la SPAL

L’Hellas Verona inizia il 2020 con una vittoria: battuta la SPAL in trasferta e tre punti fondamentali per la lotta salvezza. La squadra di Juric sale al nono posto in classifica. Decisivi i gol di Pazzini e Stepinski.

SUCCESSO – L’Hellas Verona si impone sul campo della SPAL, conquistando un successo fondamentale per la lotta salvezza. La squadra di Juric si porta in vantaggio nel primo tempo, con la rete di Giampaolo Pazzini. La SPAL gioca male e gioca in inferiorità numerica sin dal 39′ minuto a causa dell’espulsione di Tomovic. Nella ripresa il Verona gestisce il possesso palla ed ha numerose occasioni per raddoppiare. Il gol arriva all’86, con Marius Stepinski che batte Berisha. Per i ferraresi si tratta della dodicesima sconfitta stagionale.