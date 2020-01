Hellas Verona avanti contro la SPAL: in gol Pazzini, espulso Tomovic

Il primo tempo della sfida tra Hellas Verona e SPAL, valevole per la diciottesima giornata di Serie A, vede gli scaligeri avanti per un gol. A siglare la marcatura l’ex Inter Giampaolo Pazzini. Nel finale di tempo espulso Tomovic.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di SPAL-Hellas Verona si conclude con la squadra gialloblù in vantaggio. A siglare il gol per gli scaligeri è l’ex Inter Giampaolo Pazzini, abile a sfruttare il suggerimento dalla sinistra di Lazovic. L’attaccante italiano va in gol per la seconda partita consecutiva, non accadeva dal 2016. La SPAL non riesce a reagire e, nel finale di tempo, è ridotta in dieci: brutta entrata di Tomovic su Faraoni e rosso diretto.