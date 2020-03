Hannover 96, test per tutti i giocatori: un...

Hannover 96, test per tutti i giocatori: un solo altro positivo al Coronavirus

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Timo Hübers, giocatore dell’Hannover, è positivo al Coronavirus. Il club tedesco oggi ha ufficializzato che un suo secondo giocatore ha contratto il virus

COMUNICATO – “Dopo che è emerso che il difensore centrale Timo Hübers è risultato positivo al Coronavirus, è stata presa una precauzione per l’intero team di professionisti dell’Hannover 96, nonché per il team di coaching e il personale. Jannes Horn è un altro giocatore è risultato positivo al virus. Tutti gli altri risultati dei test erano negativi. Finora, entrambi i giocatori non hanno avuto sintomi”.