Hakimi ai possibili saluti con il PSG! Si apre una nuova ipotesi di mercato

Achraf Hakimi potrebbe già lasciare il PSG dopo una sola stagione. Il laterale destro, ingaggiato dai parigini dopo la grande annata all’Inter, è infatti un nuovo obiettivo del Barcellona. A riportarlo è l’emittente spagnola Chiringuito TV.

IPOTESI CLAMOROSA – In barba a tutte le notizie che vorrebbero la società in pessime condizioni finanziarie, il Barcellona punta a un grande, grandissimo nome per rinforzare la fascia destra. Si tratta nientemeno che di Achraf Hakimi, che potrebbe quindi già lasciare il PSG dopo una sola stagione. Un eventuale ingaggio, quello dell’ex Inter, che avrebbe del clamoroso dal momento che si tratta di un ex giocatore del Real Madrid. A riportare la notizia ci ha pensato l’emittente Chiringuito TV, che già nel 2020 aveva lanciato la notizia dell’ingaggio di Hakimi da parte dei nerazzurri. Il resto è storia.