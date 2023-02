Hakimi accusato di violenza sessuale. Indagine in corso sul calciatore del PSG

Arriva una notizia scioccante riguardante Hakimi. Come riporta Le Parisien il calciatore del PSG sarebbe accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna. Ora è in corso un’indagine della Procura sull’ex terzino dell’Inter.

INDAGINE – Una terribile notizia dell’ultima ora ha come protagonista Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta Le Parisien il calciatore del PSG è accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna che, lo scorso fine settimana, si è recata dalla Polizia. La ventiquattrenne si è rifiutata di sporgere denuncia, ma ha raccontato la dinamica dello stupro. Dopo una conoscenza sui social, la ragazza si è recata, nella notte di sabato 25 febbraio, a casa dell’ex terzino dell’Inter dove si è consumato l’abuso. Ora sarebbe in corso un’indagine della Procura di Nanterre per fare luce sui fatti.