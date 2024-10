Gudmundsson, Fiorentina in ansia: il verdetto dall’Islanda dopo le accuse

Gudmundsson ha appena ricevuto la notizia riguardo la sentenza per le accuse di violenza sessuale in Islanda. Ecco la decisione definitiva, accolta con un sospiro di sollievo dalla Fiorentina.

FINE CALVARIO – Albert Gudmundsson, attaccante in passato seguito anche dall’Inter, poi acquistato in estate dalla Fiorentina dal Genoa, la scorsa stagione è stato accusato di violenze sessuali. Oggi il giorno che in tanti a Firenze aspettavano, quello della sentenza. Il calciatore, infatti, è stato assolto in primo grado da accuse di violenza sessuale emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik. L’ex Genoa, infatti, era accusato nel suo paese per cattiva condotta sessuale e ora rischia grosso. Perché per Gudmundsson potevano essere richiesti da 1 a 16 anni di carcere se dovesse essere considerato colpevole, come già accaduto in primo grado. Ora, come detto, ci saranno quattro settimane per la ragazza che aveva portato avanti l’accusa per provare a puntare al ricorso sul caso ma il primo round è andato a favore del calciatore classe ’97.