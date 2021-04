Guarin finisce nei guai: l’ex centrocampista Inter arrestato in patria

Fredy Guarin finisce nei guai in Colombia. Il centrocampista dei Millonarios, ex Inter, è stato arrestato oggi a Medellin.

SENZA PACE – Fredy Guarin rischia di essere in guai seri. Secondo quanto riportano diverse testate colombiane, il centrocampista ex Inter è in stato di arresto a Medellin. La causa sarebbe una lite domestica con un atteggiamento decisamente violento del calciatore dei Millonarios. Che non trattiene le escandescenze nemmeno durante l’arresto. Ecco il video mentre viene arrestato, pubblicato dall’account Twitter dalla testata colombiana CaliWeb:

Fredy Guarín, fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar. pic.twitter.com/pDM6FK6ruJ — CaliWeb (@CaliWebCo) April 1, 2021