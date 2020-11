Guardiola: “Messi via dal Barcellona? Da tifoso vorrei che restasse”

Guardiola Manchester City

Dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto con il Manchester City, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa su uno dei temi più caldi della scorsa estate: il futuro di Lionel Messi, in rotta con la dirigenza del Barcellona

IN BILICO – Sono legati da un destino comune: quello di aver cambiato la storia di questo sport. Lionel Messi e Pep Guardiola, probabilmente, hanno sublimato la loro essenza quando hanno potuto lavorare fianco a fianco. Il tecnico del Manchester City, in conferenza stampa, è tornato a parlare del futuro della ‘Pulce’: “Da tifoso del Barcellona vorrei che Leo Messi finisse la carriera con addosso la maglia blaugrana. Per ora Leo appartiene al Barcellona, un club al quale posso dire di essere molto grato. Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell’anno prossimo, non adesso“. Qualora non dovesse rinnovare entro la fine dell’anno solare, Messi da gennaio sarà libero di accordarsi con un’altra squadra.

Fonte: Sky Sport