Guardiola e il Manchester City in semifinale! Esulta anche Zidane

Dopo i verdetti di ieri sera (con Chelsea e PSG qualificate), accedono alle semifinali di Champions League anche il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane. Liverpool e Borussia Dortmund eliminate

LIVERPOOL-REAL MADRID 0-0 (1-3): I blancos di Zinedine Zidane accedono alle semifinali uscendo indenni da Anfield Road. Agli spagnoli basta la splendida prova d’andata. Nel ritorno, il Liverpool non riesce a concretizzare le pur numerose occasioni costruite nel primo tempo. Prosegue l’annata negativa per Jurgen Klopp, che dice addio alla Champions League. Gli spagnoli sono attesi dal Chelsea.

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY 1-2 (2-4): Fuochi d’artificio tra Dortmund e City, dopo una splendida gara d’andata. Apre le danze il classe 2003 Jude Bellingham, che illude i gialloneri. Pareggia Riyad Mahrez su calcio di rigore, dopo un’ingenuità di Emre Can (55′). Ad un quarto d’ora dalla fine, Phil Foden, proprio come nella gara d’andata, sigla la rete del definitivo 1-2 in favore dei Citizens. Guardiola può esultare: affronterà il PSG in semifinale.