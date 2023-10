Graziani: «Non si può annullare il gol di Pulisic. Braccio non certo»

Ciccio Graziani ha forse dimenticato le regole del calcio, in particolare quelle sui falli di mano. L’opinionista giustifica Christian Pulisic su Radio Sportiva.

FALLO – Ciccio Graziani non conosce le regole: «Non c’è la certezza che Pulisic sfrutti il braccio per prendere la palla, girarsi e fare gol. Mancano le immagini. Dispiace per il Genoa perché la ammiro, ma come si fa a annullare un gol in quella maniera? Se anche avesse preso un pochino di muscolo del braccio senza che la palla cambiasse traiettoria come facevi ad annullarlo? Non c’è un’immagine che certifichi il tocco, giusto non annullare quindi il gol»