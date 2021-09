Gravina: «Stadi? Capienza al 75% buon risultato! In tempi rapidi al 100%»

Gravina ha parlato al termine del Consiglio Federale, tornando anche sull’aumento della capienza degli stadi. Il presidente della FIGC si dice fiducioso sull’obiettivo 100%. Di seguito le sue dichiarazioni

DIVIETO – Gabriele Gravina parla in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale: «Abbiamo stabilito per il futuro il divieto assoluto di qualsiasi multiproprietà e sancito il principio per gli unici due casi ufficiali esistenti (Bari e Mantova, ndr), concedendo più di due anni e mezzo di tempo per avviare un percorso di cessione di una delle due società. Riforma dei campionati? Siamo a buon punto, a ottobre faremo un ulteriore approfondimento con le componenti federali».

FIDUCIA – Gravina fa il punto sull’aumento della capienza negli stadi: «Aspettiamo il provvedimento per il 75%, che è già un buon risultato. Mi aspetto che si arrivi in tempi rapidi al 100%, come già avviene in quasi tutta Europa».