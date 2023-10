Gravina: «Scommesse? Per alcuni io responsabile anche del buco dell’ozono!»

Gabriele Gravina interviene ancora sul caso delle scommesse sportive, che ha sconvolto il mondo del calcio italiano negli scorsi giorni. Il Presidente della FIGC respinge le accuse rivoltegli.

RESPONSABILITÀ – Gabriele Gravina è stato ospite dell’ambasciata italiana a Londra per l’evento “Italia-Inghilterra, derby d’Europa”. Anche in quest’occasione non potevano mancare delle domande sull’argomento più caldo degli ultimi giorni: le scommesse sportive sui siti illegali da parte di alcuni calciatori della Serie A. Così il Presidente della FIGC ha risposto, con un sottile velo di ironia: «Diversi soggetti mi attribuiscono puntualmente e periodicamente delle responsabilità. Fra non molto sarò responsabile anche del buco dell’ozono. Come presidente federale io non mi sento particolarmente coinvolto. Lo sono perché devo comunque agire e lo sono sotto al profilo umano. La punizione sarà afflittiva ma vi garantisco che tutti colori che chiederanno aiuto, come qualcuno già sta facendo, noi li aiuteremo».