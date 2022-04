Gravina precisa: «Evoluzione, non rivoluzione! In Italia i talenti ci sono, ma…»

Gravina rispedisce al mittente qualsiasi idea di rivoluzione totale del calcio italiano. Il Presidente della FIGC, intervenuto nel corso dello studio sulle politiche giovanili presentato dalla Lega B, indica la strada per migliorare la situazione. Soprattutto per tutelare i giovani talenti. Di seguito l’intervento del Presidente Gravina ripreso dal sito ufficiale della FIGC

GIOVANI DA TUTELARE – Il Presidente Gabriele Gravina chiede che i talenti italiani vengano tutelati anche a livello politico: «Il problema dei giovani sembra quasi essere risolutivo di una certa situazione, ma penso che sia un errore strategico. E dicendo questo so di andare incontro a qualche critica. Sento parlare ancora di rivoluzione. Permettetemi una precisazione: io parlerei di evoluzione. Quello che voglio dire è che non è possibile che dall’11 luglio 2021 al 24 marzo 2022, tutto il lavoro positivo fatto dalla federazione improvvisamente deve essere accantonato. E gettato alle ortiche per ricominciare da zero. C’è un errore di valutazione. Sarei molto attento nell’azzerare quello che abbiamo fatto. Stiamo producendo dei talenti. Li stiamo valorizzando. Poi le opportunità per diventare campioni sfumano. Dobbiamo riflettere su questo. Sul fatto che i giovani si perdono quando devono fare il salto di qualità. Le regole esistono già, ma è ancora poco rispetto ad altre realtà a livello internazionale. Leggo che la politica si interessa molto al calcio italiano. Ma al di là delle pacche sulle spalle l’11 luglio, ci farebbe piacere qualche provvedimento coerente con lo sviluppo del calcio italiano. La norma del “Decreto Crescita”, ad esempio, dobbiamo calarla nella realtà del mondo del calcio. Avvengono distonie nel nostro mondo che non possiamo più accettare. Spero che ogni protagonista nel proprio ambito possa assumersi le proprie responsabilità». Questo il pensiero di Gravina sul problema sollevato negli ultimi giorni.

Fonte: Sito Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio [FIGC.it]