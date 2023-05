Gravina sul patteggiamento della Juventus: «Più bel risultato per il calcio…»

Dopo l’udienza di patteggiamento della Juventus il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato la sentenza definitiva sulla “manovra stipendi” (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sportitalia.

SERENITÀ – Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato così dopo la sentenza ai danni della Juventus: «C’è un momento per la verifica, per l’accertamento e per i giudizi ma anche un momento per definire, per guardare al futuro con maggiore serenità e per progettare. Il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle norme del codice di Giustizia Sportiva, auspicabile e condiviso. Credo che questo sia il risultato più bello per il calcio italiano: aver trovato un momento di serenità e noi ce lo auguriamo».