Gravina: «Italia? Percepiamo distacco! Una cosa è nel DNA delle società»

Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel giorno di Italia-Germania, sfida valida per la fase a gironi della Nations League. Il presidente della FIGC, dopo aver chiarito una volta per tutte che non ci sarà alcun ripescaggio per gli Azzurri (vedi articolo), parla delle frizioni che si avvertono intorno alla squadra di Mancini

DNA – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla di chi lascia la Nazionale e di chi in qualche modo ostacola la ricostruzione: «Cominciamo a percepire una sorta di distacco. C’è una sorta di contaminazione esterna, c’è qualcuno che pressa nel cercare di tutelare nel miglior modo possibile il proprio interesse, devo dire anche economico. È nel DNA delle società di calcio, che sono società di capitali. Qualcun altro lo fa per una forma di rancore, qualcun altro dice delle cose e poi si comporta in modo disconnesso. L’attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare, la squadra che ha vinto l’Europeo era normale ed è diventata speciale, improvvisamente siamo diventati normali. Io mi aspetto una partita legata all’orgoglio, non una dove il risultato sportivo risolve i problemi dell’Italia né tantomeno li peggiora. Sono convinto che bisogna lavorare».