Gravina: «Euro 2020, vogliamo le partite in Italia con il pubblico»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dell’organizzazione di Euro 2020 e della voglia di continuare a ospitare alcune delle partite in Italia. Possibilmente con il pubblico.

VOGLIA DI PUBBLICO – Gabriele Gravina e la FIGC sono al lavoro per riportare il pubblico negli stadi, partendo da Euro 2020. Queste le sue parole sul tema: «Da due anni investiamo e lavoriamo sull’organizzazione degli Europei, dobbiamo difendere quelle 3-4 partite che dobbiamo ospitare in Italia. Possiamo centrare questo obiettivo che dobbiamo ora completare con la presenza del pubblico. Siamo convinti che entro il 7 aprile avremo un riscontro a questa esigenza e richiesta che presenteremo alla UEFA. Non si può non tenere conto che l’Italia, ancora una volta, ha fatto vedere di essere al passo coi tempo».